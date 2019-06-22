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Бывший тренер Интера попал в больницу в тяжелом состоянии – он завоевал с миланцами Кубок УЕФА

22 июня 22:32 106 Читати українською
Бывший тренер Интера попал в больницу в тяжелом состоянии – он завоевал с миланцами Кубок УЕФА
Луиджи Симони / фото из соцсетей

Известный тренер Луиджи Симони оказался в реанимации в критическом состоянии.

Бывшего главного тренера миланского Интера Луиджи Симони сегодня госпитализировали, сообщает Il Messaggero.

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80-летний итальянец был в своем доме, когда его семья вызвала скорую помощь. Сейчас Симони находится в критическом состоянии в реанимации.

Напомним, Симони стал обладателем Кубка УЕФА вместе с Интером в сезоне 1997/98.

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