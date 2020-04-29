Бывший тренер Динамо отказался подписывать Неймара

Бывший наставник киевского Динамо Юрий Семин в 2007 году наложил вето на переход Неймара из Сантоса в московский Локомотив.

Об этом рассказал Виктор Тищенко – бывший скаут и руководитель селекционной службы московского Локомотива. По его словам, именно Семин считал трансферную стоимость бразильца завышенной. К слову, в 2007 году Семин был президентом Локомотива, а в конце того же года возглавил киевское Динамо.

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"Мы были в Бразилии с еще одним селекционером Локомотива. Шел чемпионат штата, а тут карнавал начался. И что-то в Сантосе случилось – то ли основные игроки на карнавал собрались, а их не отпустили, то ли еще какая-то причина – в общем, конфликт. Пришлось главному тренеру на матч выставить молодежь. Ребята – 16, 17, 18 лет. Восемь или девять человек. Среди них – Неймар, Гансо, Данило, Алекс Сандро...

К Неймару мы сразу приценились. Сначала за него Сантос 5 миллионов просил. Я прилетел в Москву, сказал об этом Семину. Он: "Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов!". А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, и он стоил уже 15. И пошло-поехало", – цитирует Тищенко Championat.

Напомним, в 2013 году Неймар перешел из Сантоса в Барселону, из которой в 2017-м перебрался в ПСЖ за 222 млн евро. Этот трансфер до сих пор является самым дорогим в истории футбола.

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