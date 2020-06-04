Бывший тренер Динамо не исключает возвращения Семина в киевский клуб

Российский тренер Борис Игнатьев поделился мыслями о возвращении Юрия Семина в Динамо – они вместе работали в Киеве.

"Я не удивлюсь, если Семин возглавит киевское Динамо. Палыч оставил там хороший след – и с точки зрения результата, и с точки зрения всего остального. Игорь Суркис даже ради Семина нарушил общечеловеческую заповедь – не входить дважды в одну команду. И все это время было воспринято положительно – болельщиками, командой, руководителями. Они хорошо восприняли "русаков". С украинским футболом у него остались хорошие отношения.

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Но с другой стороны, если это назначение случится, то придется признать: в нашем футболе далеко от профессионального понимания сути работы тренера. Считаю, что приоритет для него – работа в России. Уверен, он продолжит этим заниматься. И, скорее всего, в РПЛ. Есть клубы, которые готовы его принять с распростертыми объятиями", – заявил Игнатьев в комментарии РБ-Спорт.

Добавим, что 79-летний специалист помогал Семину в течение двух каденций в киевском Динамо.

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