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Бывший тренер Бельгии Вильмотс возглавил сборную Ирана

15 мая 14:30 20 Читати українською
Бывший тренер Бельгии Вильмотс возглавил сборную Ирана
Марк Вильмотс / Reuters

Участника Евро 2016-го и Чемпионата мира 2014-го года Марка Вильмотса назначили главным тренером сборной Ирана.

Бельгиец Вильмотс назначен главным тренером сборной Ирана, сообщает иранское агентство IRNA.

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Неожиданное приглашение 50-летнего специалиста подтвердил и глава Федерации футбола Ирана. Государственное телевидение страны создало специальный репортаж о прибытии Вильмотса в аэропорт Тегерана. По неофициальной информации, контракт нового тренера иранской сборной будет рассчитан до 2022 года, а его ежегодная зарплата составит 1,2 миллиона долларов.

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Последним местом работы бывшего капитана бельгийской сборной был африканский Кот-д'Ивуар.

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Мир Иран Иран Марк Вильмотс Марк Вильмотс
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