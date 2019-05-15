Бывший тренер Бельгии Вильмотс возглавил сборную Ирана

Участника Евро 2016-го и Чемпионата мира 2014-го года Марка Вильмотса назначили главным тренером сборной Ирана.

Бельгиец Вильмотс назначен главным тренером сборной Ирана, сообщает иранское агентство IRNA.

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Неожиданное приглашение 50-летнего специалиста подтвердил и глава Федерации футбола Ирана. Государственное телевидение страны создало специальный репортаж о прибытии Вильмотса в аэропорт Тегерана. По неофициальной информации, контракт нового тренера иранской сборной будет рассчитан до 2022 года, а его ежегодная зарплата составит 1,2 миллиона долларов.

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Последним местом работы бывшего капитана бельгийской сборной был африканский Кот-д'Ивуар.