В Донецке уже 11 лет продолжается ужас под названием “русский мир”. И эта чума не обходит даже футбольные поля. В частности знаменитый одноименный стадион Шахтера за время оккупации РФ превратился в настоящую руину. Страшными кадрами поделился Telegram-канал MRPL NEWS.

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Ранее на арене играли матчи Лиги чемпионов, а теперь на поле растут деревья и сорняки, а трибуны, рассчитанные на многие тысячи зрителей, полностью покрыла ржавчина.

Добавим, что стадион Шахтер был введен в эксплуатацию в 1936 году. В 1999 году стадион был полностью обновлен и позже "горняки" играли матчи ЛЧ против Арсенала, Лацио и многих других на этой арене до 2004 года, после чего переехали на РСК Олимпийский, а затем и Донбасс Арену.

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