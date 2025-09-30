Легендарный стадион Днепра находится в ужасном состоянии – арена обросла деревьями (ВИДЕО)
В сети появились кадры, как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре.
В Telegram-канале лидера ультрас Днепра Евгения "Юджина" Переверзева появилось актуальное видео с бывшим стадионом днепрян.
Сейчас Метеор выглядит как разрушенная арена. На трибунах стадиона выросли деревья и кусты, а поле покрыто бурьяном.
Спортивный объект сдали в эксплуатацию в 1966 году, его вместимость составляла 24 381 сидений. До 2008 года на этом стадионе проводились домашние игры Днепра. Позже на Метеоре временно выступали Мариуполь и каменская Сталь. С 2020 года клуб был домашней ареной ВПК-Агро, но клуб расформировали в 2022 году.
