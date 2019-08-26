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Бывший спортивный директор Шальке перенес инсульт – он привез Коноплянку в Германию

09:54 15 Читати українською
Бывший спортивный директор Шальке перенес инсульт – он привез Коноплянку в Германию
Кристиан Хайдель / dpa

У экс-функционера немецкого Шальке Кристиана Хайделя серьезные проблемы со здоровьем. Именно его считают ответственным за провальную трансферную политику команды из Гельзенкирхена.

О перенесенном экс-спортдиром ударе в воскресенье сообщил официальный сайт Шальке.

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Клуб обнародовал специальное заявление под названием "Выздоравливай скорее, Кристиан" и заверил, что находится в тесном контакте с Хайделем. Маркетинговый директор гельзенкирхенцев Александр Йобст уверен, что все работники и фанаты Шальке желают, чтобы состояние бывшего функционера клуба как можно скорее улучшилось.

Кристиан Хайдель работал спортивным директором "кобальтовых" с июля 2016 года по февраль 2019-го. Именно он подписал на Фелтинс-Арену украинца Евгения Коноплянку. В последние полгода немецкая пресса нещадно критикует работу 56-летнего специалиста, потратившего миллионы евро на игроков, которых теперь Шальке не может продать даже за "копейки".

Підписав Коноплянку, запросив Тедеско, витратив 154 млн на трансфери – спортивний директор Шальке йде у відставку

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