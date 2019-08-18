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Бывший советник Гризманна подтвердил тайные переговоры с Барселоной – каталонцы рискуют потерять еще 80 млн

16:56 26 Читати українською
Бывший советник Гризманна подтвердил тайные переговоры с Барселоной – каталонцы рискуют потерять еще 80 млн
Антуан Гризманн / твиттер ФК Барселона

Бывший советник Антуана Гризманна Эрик Ольхатс рассказал о деталях переговоров своего подопечного с каталонским клубом.

"Переговоры Барселоны с Гризманном состоялись еще накануне матча Атлетико с Ювентусом в марте. Кроме того, когда я был его агентом, со мной несколько раз связывались Пике и Суарес, еще раз звонил Месси.

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Я понимаю его желание изменить что-то после пяти лет в одном клубе. Антуан заслуживал лучшего ухода из Атлетико, но виноват он и его окружение. Гризманн не плохой парень, он просто забывает людей, которые его окружали раньше", – рассказал Ольхатс в комментарии AS.

Напомним, Атлетико может требовать от Барселоны дополнительные 80 млн евро в дополнение к тем 120-ти млн, которые каталонцы заплатили за Гризманн. Дело в том, что на момент описанных переговоров клаусула в контракте Антуана составляла 200 млн и только с 1 июля снизилась до той суммы, которую выплатила Барселона.

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Атлетико Атлетико Испания Трансферы Барселоны Антуан Гризманн Антуан Гризманн Барселона Барселона
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