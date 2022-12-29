Греческий клуб на своем официальном сайте объявил о приглашении португальского специалиста. Договор рассчитан на 2,5 года.

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Боту возглавит скаутскую службу ПАОКа. Эти же функции он выполнял в Шахтере 2,5 года. Раньше португальца сватали в московский Спартак, однако договориться о переходе не удалось.

Добавим, что экс-скаут Шахтера в ПАОКе будет помогать Развану Луческу, тренирующему "орлов".

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