"Одно время мы играли с Зенитом (групповой этап Лиги чемпионов 2011/12 – прим.). Они обыграли нас со счетом 1:0, но мы играли очень плохо. Луческу был черный от гнева, он вошел в раздевалку и увидел Косту, который был просто катастрофой в этом матче, но он был веселый и пел в душе.

Шахтер объявил о возвращении Зубкова

Мирча упрекнул его: "Ты все еще поешь после такого катастрофического матча?" Он бросился ударить Луческу, а Мирча хотел ему ответить. К счастью, я был между ними с помощником Спиридоном, и мы их разняли", – поделился Хексан в комментарии GSP.

Напомним, что Луческу возглавлял Шахтер с 2004 по 2016 год, с которым выиграл немало трофеев, а также воспитал для команды большое количество звезд. Одной из них стал Дуглас Коста, выступавший за "горняков" с 2010 по 2015 годы.

Шахтар після революції: яку команду будує Йовічевіч?