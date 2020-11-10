Бразильский Фламенго во второй раз за четыре месяца вынужден назначать нового главного тренера.

Накануне Фламенго уволил Доменека Торрена, который сменил на этом посту Жорже Жезуша. Контракт испанского специалиста был рассчитан на 1,5 года, но его уволили через три с половиной месте после назначения.

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Торрен был ассистентом Хосепа Гвардиолы в Барселоне, Баварии и Манчестер Сити. Летом 2018 возглавил Нью-Йорк Сити, с которым дошел до четвертьфинала МЛС. Доменек стал первым испанским тренером в истории Фламенго.

Сейчас команда занимает третье место в таблице чемпионата Бразилии, однако в последних матчах Фламенго уступил Атлетико Минейро (0:4) и Сан-Паулу (1:4). Очевидно, последние результаты и стали причиной изменений на тренерском мостике.

Сегодня Фламенго объявил о назначении на вакантную должность легендарного Рожерио Сени. Во время карьеры футболиста он играл на позиции голкипера, но забил более 100 голов. Тренировать начал в 2017 году в родном Сан-Пауло, Фламенго станет четвертым клубом в его тренерской карьере.

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