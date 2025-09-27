В матче между Сакарьяспором и Пендикспором в 7-м туре второго дивизиона Турции произошел сумасшедший эпизод.

Капитан Сакарьяспора Джанер Эркин получил красную карточку после того, как повздорил с одноклубником. Главный арбитр удалил 36-летнего турецкого игрока за пощечину, несмотря на протесты других игроков Сакарьяспора. Видео инцидента опубликовали в Instagram.

К слову, Эркин выступал за миланский Интер с 2016 по 2017 год. С 2023 года по 2025 Джанер выступал за Эюпспор под руководством Арды Турана. Вместе с наставником Шахтера Эркин также успел поиграть за сборную Турции.

