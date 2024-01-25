Хорватский функционер покинул пост директора по футболу УЕФА. Об этом сообщает L'Équipe. Согласно данным источника, Звонимир Бобан не согласен с политикой Александера Чеферина, пытающегося изменить устав, чтобы быть переизбран на третий срок.

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"Я говорил с президентом УЕФА о проблеме, которая возникла во время последнего заседания исполнительного комитета в Гамбурге, – о предложении изменить устав УЕФА, чтобы обеспечить возможность выдвижения Чеферина на новый срок после окончательного окончания нынешнего.

После того как я выразил глубокое беспокойство и полное несогласие с самим предложением, президент ответил, что не видит в этом никакой правовой или морально-этической проблемы – и что он, без всякого сомнения, продолжит развивать эту идею, которую я считаю роковой.

Я полностью осознаю, что нет ничего идеального, особенно я сам. Я также понимаю, что нам иногда приходится идти на компромиссы. Но если бы я согласился с таким трудным и неправильным решением, я бы пошел против принципов и ценностей, в которые я глубоко верю.

Я не претендую на роль какого-то героя и знаю, что многие придерживаются того же мнения, что и я. Возможно, это наивно, но, безусловно, правильно.

За эти три года мои отношения и сотрудничество с Александером и всеми коллегами в УЕФА были замечательными - я хотел бы поблагодарить их за это и пожелать им всего наилучшего. Мне очень жаль и грустно, но я покидаю УЕФА", – говорит в своем заявлении хорват.

Напомним, что Звонимир Бобан длительное время выступал за Милан, в котором успел поиграть с легендой украинского футбола, а ныне президентом УАФ, Андреем Шевченко.

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