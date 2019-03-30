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Экс-партнер Малиновского отличился фантастическим голом и элегантной паненкой в матче MLS – дебют дня

12:13 16 Читати українською
Экс-партнер Малиновского отличился фантастическим голом и элегантной паненкой в матче MLS – дебют дня
Алехандро Посуэло / Соцсети

Нападающий Торонто Алехандро Посуэло классно дебютировал за свой новый клуб в чемпионате MLS.

В 4 туре МЛС Торонто принимал Нью-Йорк Сити. В составе хозяев на поле вышел бывший игрок Генка и партнер Малиновского Алехандро Посуэло.

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Испанский форвард отличился с пенальти на 58-й минуте, элегантно выполнив 11-метровый ударом в стиле "паненка", а еще через 20 минут Посуэло шокировал всех, пробив "черпачком" с дальней дистанции. Мяч по фантастической траектории перелетел голкипера и залетел в ворота.

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Отметим, что испанский нападающий перешел в Торонто только в этом месяце, этот матч был дебютным для Посуэло в составе канадской команды.

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