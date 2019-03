Экс-партнер Малиновского отличился фантастическим голом и элегантной паненкой в матче MLS – дебют дня

Нападающий Торонто Алехандро Посуэло классно дебютировал за свой новый клуб в чемпионате MLS.

В 4 туре МЛС Торонто принимал Нью-Йорк Сити. В составе хозяев на поле вышел бывший игрок Генка и партнер Малиновского Алехандро Посуэло.

Испанский форвард отличился с пенальти на 58-й минуте, элегантно выполнив 11-метровый ударом в стиле "паненка", а еще через 20 минут Посуэло шокировал всех, пробив "черпачком" с дальней дистанции. Мяч по фантастической траектории перелетел голкипера и залетел в ворота.

Отметим, что испанский нападающий перешел в Торонто только в этом месяце, этот матч был дебютным для Посуэло в составе канадской команды.

There are no words. This man is SPECIAL!#TFCLive | #TORvNYC pic.twitter.com/GYyFin7mpw