"На юном уровне мог приехать Эссьен, когда он был еще во Франции. За него просили миллион долларов, за совсем молодого футболиста, еще перед Лионом. И уже на тот момент Лион предложил, ну там или Динамо не захотело, я не помню, как эта история сложилась.

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Но Эссьен не смог приехать, это когда спортивным директором тогда был Буряк. Он рассказывал, что рассматривали Эссьена так же в свое время, но уже на таком уровне суперклубы просто начали перебивать условия Динамо, и уже невозможно было конкурировать", – поделился Цыганык на своем YouTube-канале.

Напомним, в 2003 году Майкл Эссьен присоединился к Лиону, который в то время был абсолютным грандом во Франции, а уже через 2 года ганец перебрался в Челси за 38 млн евро. Именно в Лондоне Эссьен провел самые яркие годы карьеры вплоть до 2012 года, поиграв с Андреем Шевченко.

Также в его активе выступления за Реал и Милан, после чего карьера пошла на спад. Доигрывал Майкл в составе азербайджанского Сабаила, где выступал бок о бок с Александром Рыбкой.

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