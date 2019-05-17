Бывший одноклубник Де Росси приглашает его в аргентинский гранд

Экс игрок Ромы Николас Бурдиссо, который сейчас работает в структуре Бока Хуниорс, считает, что Де Росси перейдет в аргентинский гранд.

"Для моего бывшего партнера Де Росси двери в Бока Хуниорс всегда открыты. Даниэле – это тот игрок, которого хотели бы подписать многие команды.

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Нам не стоит действовать агрессивно, ведь мы много говорили с Де Росси и он знает, что мы его примем в своей команде. Но самое главное, он должен проститься с Ромой, мы не будем на него давить.

Видео волнующего прощания Де Росси с партнерами по Роме

Я знаю, что Де Росси всегда разделял наши ценности и подход к футболу. Ему нравится Бока Хуниорс, но сейчас не время на него давить. Он сам решит, но думаю, что он придет в наш клуб", – цитирует Бурдиссо Gazzetta.it.