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Бывший наставник Эспаньола умер от коронавируса

12:03 45 Читати українською
Бывший наставник Эспаньола умер от коронавируса
Бенито Жоанет

Трагическая новость пришла из Испании – ушел из жизни бывший тренер Эспаньола Бенито Жоанет

Бенито Жоанет стал жертвой пандемии. Мужчина скончался в возрасте 84-и лет после заражения коронавирусом, сообщает TV3.

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К слову, Бенито родился в Барселоне, во время игровой карьеры выступал за ряд испанских клубов, в частности Эспаньол и Депортиво. Становился чемпионом мира в составе молодежной сборной Испании в 1955 году.

На посту тренера успел поработать с Депортиво, Эркулесом, Эспаньолом и Кадисом. Трижды выводил свои команды из Сегунды в Примеру. Испанские СМИ отмечают его значительный вклад в тренерский цех.

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Теги
Испания Эспаньол Эспаньол коронавирус
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