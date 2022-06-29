Женская команда "сине-желтых" победила Венгрию (2:0) в 6 туре квалификации на Мундиаль. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Подопечные экс-наставника Барселоны Луиса Кортеса потеряли шансы выйти на ЧМ, но в этом матче победили, не пустив уже самих соперниц на турнир.

Женская сборная Украины эффектно одолела Венгрию, не пустив мадярок на ЧМ-2023 – дебютный успех экс-наставника Барселоны