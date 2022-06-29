Эффектный гол закрепил победу женской сборной Украины – видеообзор матча против Венгрии – 2:0
00:46 - Читати українською
Женская команда "сине-желтых" победила Венгрию (2:0) в 6 туре квалификации на Мундиаль. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Подопечные экс-наставника Барселоны Луиса Кортеса потеряли шансы выйти на ЧМ, но в этом матче победили, не пустив уже самих соперниц на турнир.
Женская сборная Украины эффектно одолела Венгрию, не пустив мадярок на ЧМ-2023 – дебютный успех экс-наставника Барселоны
Наши девушки открыли счет благодаря Дарии Кравец, отличившейся после подачи с углового. Эффектную точку на последней минуте основного времени поставила Ольга Овдийчук. Нападающая убежала от защитниц и эффектно опрокинула вратаря.
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