Футболист умер в пятницу (22 января) в мемориальной больнице Эндрюса в Сент-Эндрю, сообщает loopjamaica. Бывшему форварду Шеффилд Юнайтед и ряда других европейских клубов было всего 35 лет.

Умер 30-летний форвард ряда французских клубов во время игры в футбол с друзьями

Лутон Шелтон страдал амиотрофическим боковым склерозом (БАС/ALS), более известным как болезнь Лу Герига. Болезнь ALS приводит к гибели двигательных нейронов в спинном мозге. Со временем мышцы дегенерируют, и человек теряет способность двигаться, говорить, глотать и, наконец, дышать. Известен лишь один случай, когда удавалось излечиться от этого недуга.

У Шелтона болезнь была диагностирована спустя 19 месяцев после того, как он получил травму, играя за Харбор Вью в матче чемпионата Ямайки против Садов Тиволи. Эта игра, которая состоялась 21 февраля 2017-го, стала последним футбольным матчем для Лутона.

"Ти стаєш "овочем" і очікуєш смерті – навіть рак не такий безжальний". Навіжений Фернандо Ріксен бухав, нюхав кокс, ламав носи, але зараз володіє тільки одним пальцем