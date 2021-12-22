Гезтеппе решил разорвать контракт с 33-летним форвардом. "Мы благодарим Идейе и желаем ему успехов в футбольной жизни", – говорится в сообщении пресс-службы турецкого клуба.

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Следует заметить, что Баун Идейе перебрался в Гезтепе только в конце августа. В нынешнем сезоне нападающий всего пять раз выходил на поле, суммарно сыграв 37 минут. Этого нигерийцу хватило, чтобы забить один гол.

Напомним, Идейе защищал цвета Динамо с 2011 по 2014 годы. С киевлянами ему удалось завоевать Кубок Украины, а также завоевать "серебро" и "бронзу" украинского первенства. В июле 2014 года "бело-синие" продали своего нападающего в английский Вест Бромвич за 12,63 млн евро.

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