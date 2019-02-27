Бывший лучший бомбардир Динамо U-21 Щебетун перешел в Авангард

Перволиговый Авангард объявил о подписании бывшего нападающего молодежной команды Динамо Алексея Щебетуна.

Экс-игрок Динамо Алексей Щебетун подписал контракт с Авангардом из Краматорска. Соглашение рассчитано на полтора года, информирует официальный сайт клуба.

Еще с января Щебетун находился в команде на просмотре и принял участие в нескольких контрольных матчах.

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Щебетун является воспитанником запорожского Металлурга и выпускником академии киевского Динамо. Становился лучшим бомбардиром Динамо U-19 и U-21. В сезонах 2015/16 и 2016/17 с командой U-21 становился молодежным чемпионом Украины.

В своей карьере Щебетун также выступал за Сталь, Металлург и в Беларуси за минский Луч.

После 17 туров Первой лиги Авангард набрал 29 очков и занимает 6 позицию.

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