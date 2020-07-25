Бывший лидер Зари продолжит карьеру в составе экс-чемпионов Бразилии

Экс-лидер Зари, а до недавнего времени игрок болгарского Лудогорца Рафаэл Форстер, перешел в бразильский Ботафого.

"С большой честью и гордостью объявляю о своем переходе в Ботафого. Эта команда не нуждается в дополнительных комментариях, ведь о ее величии знают все.

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Не передать словами мои ощущения. Спасибо всем за прием. Буду делать все, чтобы оправдать ожидания", – написал игрок на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Форстер выступал за Зарю в сезоне 2016/17, а в начале сентября 2017-го перешел в Лудогорец за 1,2 миллиона евро. В сезоне 2019/20 провел за болгарский клуб 18 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча.

Ботафого входит в число сильнейших клубов Бразилии, однако последний раз чемпионство команда завоевывала еще в далеком 1995 году.

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