Зец прошлый сезон провел в аренде во львовском Рухе. Права на 21-летнего центрбека принадлежали Бенфике, но контракт завершился в конце июня.

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Таким образом Давид на правах свободного агента перебрался в словенский Целе, подписав соглашение на три сезона, сообщает официальный сайт клуба.

"Ощущение очень хорошие, потому что я наконец возвращаюсь в знакомую среду. Несколько недель назад я разговаривал с тренером, он рассказал о планах команды. Я сразу представил, что могу стать их частью. Уже знаю тренера – мы три или четыре года работали в молодежной сборной, и это также один из ключевых факторов, почему я решил приехать в Целе", – сказал Зец.

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