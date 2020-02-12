toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
ДИНАМО КИЕВ ДИНАМО U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бывший конкурент Лунина допустил ужасный фейл – видео результативной ошибки

12:37 97 Читати українською
Бывший конкурент Лунина допустил ужасный фейл – видео результативной ошибки
Кико Касилья / фото из открытых источников

Голкипер Лидса Кико Касилья не впечатляет своей надежностью фанатов английского клуба.

В матче 28-го тура против Брентфорда испанец еще раз ужасно ошибся. Кико не сумел правильно оценить ситуацию, загнал себя под прессинг, потерял мяч и позволил поразить собственные ворота.

Почеттино встречался с представителями Манчестер Юнайтед – специалист снова хочет работать в АПЛ

Отметим, что этот гол стал первым в отчетном матче. Лидс еще до перерыва сумел восстановить равновесие, однако ни одна команда так и не смогла вырвать победу – 1:1.

Добавим, что Касилья был конкурентом Андрея Лунина в Реале – именно из-за нежелания испанца покинуть Мадрид, украинец летом 2018-го отправился в свою первую аренду (в Леганес). Однако зимой 2019 года Кико перешел в Лидс. В нынешнем сезоне 33-летний голкипер сыграл 32 матча в Чемпионшипе, в которых сделал 5 результативных ошибок. Лидс пока второй в турнирной таблице.

Лунін – це й**ана машина і ціла епоха Реала: феноменальні оцінки іспанських ЗМІ та відео "справжнього концерту"

blog_ava
Шевченко стал фаворитом Мальдини на пост наставника Милана, – СМИ
09:37
599
Теги
Лидс Лидс Чемпионшип Кико Касилья Кико Касилья футбольные курьёзы Видеоновости Товарищеские матчи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
43
мин
Динамо Киев
15:00
Тобол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук