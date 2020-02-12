Бывший конкурент Лунина допустил ужасный фейл – видео результативной ошибки

Голкипер Лидса Кико Касилья не впечатляет своей надежностью фанатов английского клуба.

В матче 28-го тура против Брентфорда испанец еще раз ужасно ошибся. Кико не сумел правильно оценить ситуацию, загнал себя под прессинг, потерял мяч и позволил поразить собственные ворота.

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Отметим, что этот гол стал первым в отчетном матче. Лидс еще до перерыва сумел восстановить равновесие, однако ни одна команда так и не смогла вырвать победу – 1:1.

Добавим, что Касилья был конкурентом Андрея Лунина в Реале – именно из-за нежелания испанца покинуть Мадрид, украинец летом 2018-го отправился в свою первую аренду (в Леганес). Однако зимой 2019 года Кико перешел в Лидс. В нынешнем сезоне 33-летний голкипер сыграл 32 матча в Чемпионшипе, в которых сделал 5 результативных ошибок. Лидс пока второй в турнирной таблице.

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