Атлетико может распрощаться с Александером Сёрлотом уже в январе, сообщает Fichajes.

Норвежский форвард потерял доверие Диего Симеоне и не впечатляет на старте сезона. Возраст Серлота, которому в декабре исполнится 30 лет, добавляет беспокойства "матрасникам", которые хотели бы заменить его более результативным нападающим.

В сезоне 2025/26 Александер провел на поле 419 минут во всех турнирах и забил лишь 1 мяч. Это серьезно сказалось и на результатах Атлетико – команда Симеоне после 5 туров имеет лишь 1 победу в Ла Лиге. А в Лиге чемпионов норвежец упустил отличный шанс сравнять счет против Ливерпуля в матче первого тура (2:3).

Напомним, что Сёрлот в сезоне 2023/24 конкурировал с Артемом Довбиком за звание лучшего бомбардира Ла Лиги. В итоге награда досталась именно украинскому форварду.

