Аль-Айн из ОАЭ объявил о разрыве контракта с главным тренером команды Эрнаном Креспо.

Пресс-служба Аль-Айна сообщила о разрыве контракта с аргентинским специалистом – Эрнаном Креспо.

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Произошло это после сокрушительного поражения от саудовского Аль-Насра в азиатской Лиге чемпионов (1:5), за который выступает Криштиану Роналду (португалец отметился голом).

К слову, Креспо проработал во главе Аль-Айна с ноября прошлого года. В свое время Сергей Ребров возглавлял Аль-Айн с 2021 по 2023 годы. Пересекались пути Креспо с Андреем Шевченко – нападающие выступали вместе в составе Милана в сезоне 2004/05.

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