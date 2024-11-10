Аль-Айн из ОАЭ нашел нового специалиста, который будет работать с командой.

Недавно клуб из ОАЭ уволил Эрнана Креспо. Руководство клуба недолго думало о том, кем заменить специалиста. Пресс-служба Аль-Айна объявила, что новым тренером клуба стал Леонарду Жардим.

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Указано, что контракт рассчитан до завершения клубного чемпионата мира 2025 года. 50-летний португалец ранее тренировал Камашу, Шавеш, Бейра Мар, Брагу, "Олимпиакос", Спортинг, Монако, Аль-Хилаль, Шабаб Аль-Ахли и Аль-Раян.

С монегасками Леонарду Жардим сумел прервать гегемонию ПСЖ в чемпионате Франции. В сезоне-2016/17 португалец выиграл титул чемпиона Лиги 1 с Монако.

К слову, ранее с Аль-Айни работал Сергей Ребро в период с 2021 по 2023 годы, а также за клуб выступал Андрей Ярмоленко.

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