Лука Йович может перейти в Реал Овьедо в статусе свободного агента.

Новичок Ла Лиги Реал Овьедо активно ищет усиление перед дебютом в элитном дивизионе Испании. Команда обратила внимание на Луку Йовича, сообщает Fichajes.

Экс-форвард Реала может вернуться в Мадрид

Бывший клуб Андрея Лунина серьезно рассматривает подписание 27-летнего нападающего, который покинул летом Милан в статусе свободного агента. Руководство Овьедо считает, что серб добавит команде опыта и качества.

Добавим, что Лука Йович был игроком мадридского Реала с 2019 по 2022 годы. Он перешел в королевский клуб за 63 миллиона из Айнтрахта, но не сумел закрепиться в Мадриде.

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