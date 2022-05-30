Чемпионат Румынии, стыки за выживание

Динамо Бухарест – Университатя Клуж – 1:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Морар, 19 – Тескан, 17

Динамо уже несколько лет подряд финишировало в нижней части таблицы и наконец "доигралось". Бывший клуб Мирчи Луческу оказался у бездны, проиграв первый матч стыков Университатье со счетом 0:2.

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Домашняя встреча тоже не давала поводов для оптимизма. На 17-й минуте Тескан закрепил преимущество гостей невероятным крученым ударом за воротничок голкиперу. Морар очень быстро сравнял счет, но это оказался прощальный гол бухарестцев в элите.

BREAKING: For the first time in the club's history, Romanian giants Dinamo Bucharest are relegated to the second tier.

The result of 15 years of madness, errors, and incompetence.

Massive mobilization from the gendarmes to avoid attacks on Dinamo players. pic.twitter.com/mfl8Mpfn7L — Emanuel Roşu (@Emishor) May 29, 2022

Динамо впервые за 74 года своего существования покидает высший дивизион Румынии. Игроки покидали поле в сопровождении полиции, поскольку фанаты "красных псов" рвались, чтобы совершить самосуд над вчерашними любимцами.

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