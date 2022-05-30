Бывший клуб Луческу впервые вылетел из элиты Румынии – полиции пришлось спасать игроков от самосуда фанатов
Динамо Бухарест закономерно завершило длительный период деградации и хаоса в руководстве.
Чемпионат Румынии, стыки за выживание
Динамо Бухарест – Университатя Клуж – 1:1 (первый матч – 0:2)
Голы: Морар, 19 – Тескан, 17
Динамо уже несколько лет подряд финишировало в нижней части таблицы и наконец "доигралось". Бывший клуб Мирчи Луческу оказался у бездны, проиграв первый матч стыков Университатье со счетом 0:2.
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Домашняя встреча тоже не давала поводов для оптимизма. На 17-й минуте Тескан закрепил преимущество гостей невероятным крученым ударом за воротничок голкиперу. Морар очень быстро сравнял счет, но это оказался прощальный гол бухарестцев в элите.
Динамо впервые за 74 года своего существования покидает высший дивизион Румынии. Игроки покидали поле в сопровождении полиции, поскольку фанаты "красных псов" рвались, чтобы совершить самосуд над вчерашними любимцами.
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