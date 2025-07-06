Вест Хэм получил щедрое предложение в 60 миллионов евро от Тоттенхэма за хавбека Мохаммеда Кудуса. Как сообщает The Athletic, "молотобойцы" отклонили первую попытку, однако шпоры не отступают и готовят новое предложение.

Звезда АПЛ взбесился и избил сразу трех соперников во время матча – видео

Тоттенхэм сделал ганца главной целью на трансферное окно после одобрения тренера Томаса Франка. Сам Кудус якобы уже определился – хочет именно к лондонцам, даже несмотря на интерес со стороны Челси, Манчестер Юнайтед и Ньюкасла.

Контракт Кудуса с Вест Хэмом действует до 2028 года. В соглашении прописаны отступные: 80 млн евро для европейских клубов, 85 – для АПЛ, 120 – для Саудовской Аравии.

Впрочем, в памяти фанатов еще свежий инцидент, который добавляет "изюминки" переходу Кудуса в команду Томаса Франка. В матче против Тоттенхэма Кудус забил гол, а затем несколько раз ударил соперников – ногами, руками и даже головой. После стычек с ван де Веном, Ришарлисоном и Биссумой игрок Вест Хэма получил прямую красную карточку. Несмотря на тот эпизод, Тоттенхэм решил закрыть глаза на скандальное прошлое и попытается снова подписать Кудуса в ближайшее время.

Напомним, что в свое время за Вест Хэм выступал украинец Андрей Ярмоленко – с 2018 по 2022 год он провел за клуб 86 матчей.

Реал вышел в полуфинал КЧМ, одолев Боруссию в матче с эпическим эндшпилем – шедевр Мбаппе компенсировал удаление Хёйсена