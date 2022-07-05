Похоже, Невилл не видит проблем ни в том, чтобы оставить Роналду в команде, ни в том, чтобы отпустить его в другой клуб. Однако бывший капитан Манчестер Юнайтед хочет, чтобы решение было принято как можно скорее.

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"Единственным важным фактором в ситуации с Роналду является то, что она должна закончиться решительно и быстро. Это не должно стать сагой, отвлекающей от работы Эрика тен Хага в течение следующих двух месяцев", – написал Невилл в своем Твиттере.

Напомним, Роналду пока не вернулся в расположение Манчестер Юнайтед и, по сообщениям прессы, настроен сменить клубную прописку. Сейчас приоритет 37-летнего португальца – оказаться в команде, уже готовой бороться за трофеи.

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