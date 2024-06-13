Защитник, который ранее был капитаном "моряков", стал первым летним новичком ЛНЗ. Контракт вступит в силу с 1 июля 2024 года. Другие детали соглашения не разглашаются, сообщает ФК ЛНЗ.

Дулуб официально покинул ЛНЗ

Путря присоединился к команде как свободный агент. Его контракт с Черноморцем действует до 30 июня. Илья является воспитанником Шахтера, но не провел за основную команду "горняков" ни одного поединка.

К слову, этом сезоне он сыграл 29 матчей за ЛНЗ, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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