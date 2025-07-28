Сандерленд согласовал с Байером переход 32-летнего швейцарца, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Ризнык заинтересовал английский клуб с украинцем в составе – Шахтер получил запрос по условиям трансфера

Стоимость трансфера составит 20 млн евро, а личный контракт будет рассчитан на 3 года. Джака прекрасно знает АПЛ, ведь ранее провел 7 сезонов в составе Арсенала (2016-2023). Хавбек некоторое время носил капитанскую повязку на Эмирейтс и сформировал очень эффективную связку с Александром Зинченко. Среди одноклубников Гранита будет украинец и на сей раз – к первой команде Сандерленда подбирается молодой вингер Тимур Тутеров.

Добавим, что новичок АПЛ очень активно действует на трансферном рынке. Джака станет седьмым подписанием Сандерленда, который потратит уже более 135 млн евро.

Зинченко помог Арсеналу одержать вторую победу подряд – Хаверц оформил дубль ассистов