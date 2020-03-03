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Бывший игрок сборной Украины прогнозирует Карпатам вылет из УПЛ

16:55 59 Читати українською
Бывший игрок сборной Украины прогнозирует Карпатам вылет из УПЛ
Тренер Карпат Роман Санжар / Сайт "львов"

Экс-форвард сборной Украины, Динамо и Черноморца Александр Призетко сомневается в перспективах Карпат на вторую часть сезона.

"Не думаю, что стоит быть таким категоричным, но все идет к тому, что Карпаты вылетят.

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То, что происходит вокруг клуба психологически все же сказывается на команде. Львовянам нужно выиграть хотя бы одну игру, чтобы почувствовать уверенность, но в ближайшем туре им это сделать будет крайне сложно. Их ждет злая Александрия, которая в двух матчах после зимнего перерыва потеряла уже пять очков", – сказал Призетко в комментарии Команда№1.

Напомним, после 20 туров Карпаты занимают последнюю строчку УПЛ, отставая от Ворсклы на 5 очков.

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Карпаты Карпаты Александр Призетко Александр Призетко
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