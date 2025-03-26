Экс-полузащитник Ювентуса и сборной Италии Анджело Ди Ливио поделился мыслями относительно тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини и его шансов во главе Ромы.

"Гасперини в Рому? На него претендуют многие клубы, поэтому переговоры не будут легкими. Среди них есть клубы даже более престижные, чем Рома. "Джаллоросси" определили его главным кандидатом.

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Довбик много выиграл бы от прихода нынешнего тренера Аталанты. Он мог бы стать новым Дуваном Сапатой", – поделился Ди Ливио в комментарии Retesport.

Напомним, Сапата выступал за Аталанту, которую возглавлял Джан Пьеро Гасперини, с 2018-го по 2024-й годы, а прошлым летом перешел в Торино. Колумбиец успел сыграть 191 матч за бергамасков, в которых отметился 82 голами и 42 ассистами. Артем Довбик только в этом сезоне записал в свой актив 15 голов и 4 ассистами в 38 поединках. Стоит добавить, что за Аталанту успел поиграть и Руслан Малиновский (с 2019-го по 2023-й годы).

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