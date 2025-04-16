В матче 32-го тура Серии А против Лацио нападающий Ромы Артем Довбык не впечатлил игрой и провел очень неудачный поединок, чем вызвал волну критики не только со стороны фанатов, но и экспертов. В частности высказался бывший полузащитник "волков" Стефано Импалломени.

Довбик разделил фанатов Ромы после дерби с Лацио – украинец стал причиной горячих дебатов

"Голы Довбыка не обсуждаются, но его выступления сомнительны. Игрока, за которого заплатили 40 миллионов, нужно поддерживать и защищать, как это делает Клаудио Раньери.



Но если вы внимательно следите за матчами, то видите, что Довбик всегда производит слабое впечатление. Он выглядит инородным телом, которое не участвует в командной игре", – цитирует Стефано Импалломени TuttoMercato.

Добавим, что в текущем сезоне Довбик отметился 16 голами и 4 ассистами в 41 матче за "джаллоросси" во всех турнирах.

Рома спаслась против Лацио: Довбик провалился, интуиция не подвела Раньери в его прощальном Римском дерби