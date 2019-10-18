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Бывший суперталант Милана стал футболистом Реджины из Серии С

19:16 81 Читати українською
Бывший суперталант Милана стал футболистом Реджины из Серии С
Хашим Мастур / Фото из открытых источников

Экс-игрок миланского клуба, которому прочили большое будущее, продолжает лишения клубами низших дивизионов.

Бывший полузащитник Милана Хашим Мастур перешел в Реджину, сообщает пресс-служба клуба. 21-летний футболист заключил контракт сроком на три года. Реджина на данный момент выступает в Серии С – третьей по силе лиге Италии.

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Мастур считался одним из главных талантов мирового футбола, когда в 2012 году подписывал контракт с Миланом. Футболист стал популярным в соцсетях в юном возрасте благодаря видеороликам, где демонстрировал дриблинг и финты, однако на взрослом уровне заиграть пока так и не смог. Последним его клубом была греческая Ламия, которую он покинул в начале года.

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Хашим Мастур Хашим Мастур Милан Милан Италия
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