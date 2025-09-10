“Зинченко? Он мне нравится. Это умный футболист. Он может играть на нескольких позициях: в полузащите или, конечно, на левом фланге защиты.

Зинченко официально получил нового наставника – тренер выигрывал еврокубок и несколько чемпионских титулов

Я думаю, что его трансфер – это неплохой ход. У Ноттингем Форест не так много возможностей для закрытия этих позиций, не так ли? Хотя они также подписали контракт с еще одним бразильцем. Посмотрим, что будет дальше", – высказался экс-игрок Ливерпуля Дэнни Мерфи в эфире talkSPORT.

Напомним, что Александр Зинченко в конце летнего трансферного окна перешел из Арсенала в Ноттингем Форест. Сезон 2025/26 лидер сборной Украины проведет в составе "лесников" на правах аренды.

