Полузащитник Эспаньола Алейш Видаль получил повреждение во время матча 5-го тура Ла Лиги против Бетиса (2:2).

Инцидент произошел на 78-й минуте встречи, когда Херман Песселья шипами влетел в ногу Видаля. Аргентинца удалили, а испанца заменили.

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Фол был грубый, но ужасных последствий можно было избежать, если бы Алейш пользовался нормальными щитками, а не кусками картона. Хитрость, которая дает возможность обойти требования к экипировке, стоила футболисту здоровья.

Бывший игрок Севильи и Барселоны получил резаную рану, которую пришлось зашивать. В ближайшее время Видаля на футбольном поле мы не увидим.

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