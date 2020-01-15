Бывший хавбек Шахтера Левандовски признался, что вел переговоры с украинскими клубами

Экс-игрок донецкого Шахтера Мариуш Левандовски рассказал о своем назначении главным тренером Брук-Бет Термалицы и об альтернативных вариантах, которые он имел в течение года.

"Конечно, как и все, я бы предпочел работу в Премьер-лиге. Я пошел туда, где получил интересное предложение, считаю, что это хорошо для обеих сторон.

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В прошлом году я не работал, но признаюсь, что вел переговоры с несколькими клубами высшей лиги. Я не мог ждать вечно. Могу подтвердить, что клубы чемпионата Украины также связывались со мной, но ничего не получилось. Мы остаемся на связи, поэтому посмотрим, что произойдет в будущем. Украина – интересное направление для меня, я провел там много лет, поэтому хорошо знаю тамошний футбол со всех сторон", – рассказал Левандовски в интервью Przegladsportowy.

Напомним, 40-летний поляк играл в Украине на протяжении 13 сезонов, защищая цвета донецкого Шахтера (174 матча, 21 гол) и Севастополя (75 матчей, 14 голов). Неделю назад он стал главным тренером Брук-Бет Термалицы, которая выступает во втором по силе дивизионе Польши.

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