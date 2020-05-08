Бывший хавбек Металлиста заболел коронавирусом – он далеко не один в своем клубе

Гремио обнаружил сразу несколько зараженных среди игроков команды и персонала.

Положительные тесты на коронавирус сдали два клубных работника и хавбек Диего Соуза, информирует Globo Esporte.

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Никаких серьезных симптомов у больных не обнаружили, однако им придется оставаться на карантине в течение нескольких недель. Все остальные игроки сдали негативные тесты, поэтому Гремио приступил к тренировкам с определенными ограничениями. Футболисты занимаются группами до 10 человек и придерживаются всех правил безопасности.

Напомним, в 2013-м Соуза перешел из Крузейро в харьковский Металлист, однако не смог проявить себя в Украине и через два года вернулся на родину.

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