toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Бывший хавбек Металлиста заболел коронавирусом – он далеко не один в своем клубе

13:41 97 Читати українською
Бывший хавбек Металлиста заболел коронавирусом – он далеко не один в своем клубе
Диего Соуза / Сайт Гремио

Гремио обнаружил сразу несколько зараженных среди игроков команды и персонала.

Положительные тесты на коронавирус сдали два клубных работника и хавбек Диего Соуза, информирует Globo Esporte.

Одноклубник Жерсона Родригеса заболел коронавирусом

Никаких серьезных симптомов у больных не обнаружили, однако им придется оставаться на карантине в течение нескольких недель. Все остальные игроки сдали негативные тесты, поэтому Гремио приступил к тренировкам с определенными ограничениями. Футболисты занимаются группами до 10 человек и придерживаются всех правил безопасности.

Напомним, в 2013-м Соуза перешел из Крузейро в харьковский Металлист, однако не смог проявить себя в Украине и через два года вернулся на родину.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

blog_ava
"Уже едет крыша": Зинченко надоело терпеть в Манчестере
10:41
243
Теги
Мир коронавирус Бразилия Гремио Гремио Дієго Соуза Дієго Соуза Металлист Металлист
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
1
час
:
25
мин
Бавария
16:30
Фрайбург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук