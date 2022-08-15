Розат 39 лет и, если откровенно, то карьеру он завершил еще в 2017 году. С тех пор голкипера звали в разные команды для подстраховки. В результате за последние четыре сезона Антонио сыграл всего 2 матча.

Ужасный ляп в стиле Кариуса и "сухой лист" – видео фейлов голкиперов в стартовом матче Серии А

В конце июня Розати все же решил подписать новый контракт с Фиорентиной, который должен был действовать до лета 2023-го. Однако уже после первого тура нового сезона сторонам пришлось пересмотреть трудовые отношения. Голкипер принял предложение войти в тренерский штаб Винченцо Итальяно, поэтому официально завершил карьеру футболиста.

К слову, Антонио за свою долгую карьеру так и не смог громко заявить о себе на самом высоком уровне. В общей сложности в Серии А он провел 55 матчей, а в Серии В – втрое больше. Самым известным клубом в карьере Розати стал Наполи, с которым он выиграл Кубок и Суперкубок Италии.