Бывший голкипер Наполи завершил карьеру, хотя всего месяц назад подписал новый контракт
Опытный вратарь Антонио Розати больше не грезит выступлениями на профессиональном уровне.
Розат 39 лет и, если откровенно, то карьеру он завершил еще в 2017 году. С тех пор голкипера звали в разные команды для подстраховки. В результате за последние четыре сезона Антонио сыграл всего 2 матча.
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В конце июня Розати все же решил подписать новый контракт с Фиорентиной, который должен был действовать до лета 2023-го. Однако уже после первого тура нового сезона сторонам пришлось пересмотреть трудовые отношения. Голкипер принял предложение войти в тренерский штаб Винченцо Итальяно, поэтому официально завершил карьеру футболиста.
К слову, Антонио за свою долгую карьеру так и не смог громко заявить о себе на самом высоком уровне. В общей сложности в Серии А он провел 55 матчей, а в Серии В – втрое больше. Самым известным клубом в карьере Розати стал Наполи, с которым он выиграл Кубок и Суперкубок Италии.