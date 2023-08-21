Бен Фостер обещает, что в этот раз повесил перчатки на гвоздь окончательно. Рексем стал его последним клубом.

Год назад Фостер уже завершал карьеру, однако в марте вернулся в футбол, приняв предложение от Рексема, который принадлежит звезду Голливуда Райану Рейнольдсу. Бен помог клубу выиграть пятый дивизион и подняться в Лигу 2.

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Впрочем, переход на более высокий уровень не дался без проблем. За четыре стартовых тура Фостер пропустил 13 голов. Давждs за один матч в сетку влетало по 5 голов. Очевидно теперь Бен сосредоточится на развитии своего YouTube-канала.

"Я ухожу из профессионального спорта. Да, во второй раз. Иногда надо иметь смелость признать, что больше не можешь делать то, что должен. Я принял это решение и для себя, и для клуба – пока трансферное окно открыто, это позволит найти нового голкипера", – сказал Фостер в своем обращении, которое опубликовал в соцсетях.

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