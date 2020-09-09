Московский Спартак объявил о возвращении на должность коммерческого директора Александра Атаманенко, сообщает официальный сайт россиян.

Донбасс Арена после 6-ти лет оккупации – новые фото пугают

Интересно, что функционер с 2014 по 2019 годы занимал эту же должность, а до этого в течение 6 лет работал генеральным директором Донбасс Арены – домашнего стадиона Шахтера до начала оккупации Донбасса. Также Атаманенко работал на нескольких должностях в донецком клубе.

Напомним, Донбасс Арена была построена в 2009 году и признавалась одним из самых красивых стадионов мира, однако с началом российской агрессии в 2014 году от этой красоты мало что осталось.

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