Бывший футболист сборной Литвы был найден мертвым

Очередная футбольная смерть взбудоражила мир – претендент на "Золотую бутсу-2012/13" покончил с собой.

Экс-нападающий сборной Литвы Артурас Римкявичюс был найден мертвым в ночь с 23 на 24 сентября в Каунасском районе (Каунас, Литва). По информации LRT, 36-летний футболист покончил жизнь самоубийством. У него остались жена и две дочери.

Кто обует "Золотую бутсу" - Месси, Ибра, Мичу, Мхитарян и компания

В составе национальной команды Римкявичюс провел семь матчей и забил три мяча. Форварду принадлежит рекорд по количеству голов за один чемпионат Литвы – в 2012 году, выступая за Шауляй, Римкявичюс забил 35 мячей, после чего получил награду лучшему футболисту национального первенства и занял третье место после Месси и Ибрагимовича в списке претендентов на "Золотую бутсу-2012/13". Всего на его счету 117 голов в 205 матчах чемпионата Литвы.

Кроме Литвы нападающий также успел поиграть в Латвии, Финляндии, Греции и Брунее. В 2016 году из-за травмы Римкявичюс был вынужден завершить карьеру, а затем работал детским тренером.

Шевченко объявил список игроков сборной Украины на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии