Бывший форвард сборной Ганы и ряда английских клубов умер в 40 лет

Ганский экс-форвард Джуниор Агого ушел из жизни в молодом возрасте, не поправившись после инсульта.

Агого умер сегодня утром в Лондоне в возрасте 40 лет. Об этом сообщают британские издания со ссылкой на ганскую прессу. В 2015-м, через два года после завершения карьеры, Джуниор перенес инсульт, который нанес непоправимый вред его здоровью.

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Основную часть карьеры Агого провел в английских клубах, самые известные среди которых Бристоль Роверс (41 гол в 126 матчах чемпионата) и Ноттингем Форест (20 голов в 64 матчах чемпионата). Также он выступал за сборную Ганы (12 голов в 27 матчах).