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Бывший форвард Манчестер Сити и Ювентуса присоединился к середняку Серии В – это уже 17-й клуб в его карьере

10:23 138 Читати українською
Бывший форвард Манчестер Сити и Ювентуса присоединился к середняку Серии В – это уже 17-й клуб в его карьере
Валерий Божинов / Сайт Пескары

Нападающий Валерий Божинов продолжит карьеру в итальянской Серии В.

Пескара на своем официальном сайте объявила о подписании болгарина.

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Контракт Божинова рассчитан до конца сезона. В прошлой кампании нападающий выступал на родине за Ботев Враца, однако его статистика не слишком впечатляет – ни одного гола в 9 матчах чемпионата. В начале карьеры форвард сборной Болгарии подавал большие надежды и успел поиграть за такие именитые клубы, как Ювентус, Манчестер Сити и Спортинг. Впрочем, за последние десять лет уровень Божинова неизменно падает, и он редко задерживается в одной команде надолго. Пескара станет 17 клубом в карьере 33-летнего нападающего.

Отметим, что "дельфины" занимают десятую строчку Серии В, имея в своем активе 32 очка после 23 туров.

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Трансферы Валерий Божинов Валерий Божинов Пескара Пескара Италия Серия B Трансферы Чемпионата Италии
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