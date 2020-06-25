toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Бывший форвард Динамо покинет Боруссию М после завершения сезона

16:10 - Читати українською
Бывший форвард Динамо покинет Боруссию М после завершения сезона
Раффаэл / Сайт Боруссии М

Спортивный директор Боруссии М Макс Эберль анонсировал уход форварда Раффаэла.

"Мы решили не продлевать контракт с Раффаэлом. Он был ключевым игроком клуба и заслуживает должное прощание с фанатами.

Экс-легионер Динамо получил немецкое гражданство

Это было чисто спортивное решение, но переговоры были открытыми и дружескими. Мы расстаемся на очень позитивной ноте", – цитирует Эберля официальный Twitter Боруссии М.

Напомним, "жеребцы" семь лет назад приобрели Раффаэла за 5 млн евро у киевского Динамо. 35-летний бразилец провел 10 матчей во всех турнирах текущего сезона, результативными действиями не отметился.

Экс-игроки сборной Украины и Динамо стали жемчужинами экзотической лиги – как найти первый клуб за 2 года

blog_ava
"Королева селфи" своими идеальными формами вдохновила любимого стать открытием сезона в Ла Лиге
13:50
406
Теги
Германия Раффаэл Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
47
мин
Челси
22:15
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук