Бывший форвард Динамо покинет Боруссию М после завершения сезона

Спортивный директор Боруссии М Макс Эберль анонсировал уход форварда Раффаэла.

"Мы решили не продлевать контракт с Раффаэлом. Он был ключевым игроком клуба и заслуживает должное прощание с фанатами.

Экс-легионер Динамо получил немецкое гражданство

Это было чисто спортивное решение, но переговоры были открытыми и дружескими. Мы расстаемся на очень позитивной ноте", – цитирует Эберля официальный Twitter Боруссии М.

Напомним, "жеребцы" семь лет назад приобрели Раффаэла за 5 млн евро у киевского Динамо. 35-летний бразилец провел 10 матчей во всех турнирах текущего сезона, результативными действиями не отметился.

Экс-игроки сборной Украины и Динамо стали жемчужинами экзотической лиги – как найти первый клуб за 2 года