Консорциум бизнесменов близок к покупке Бирмингема. Новыми владельцами "синих" стремятся стать местный бизнесмен Пол Ричардсон и экс-футболист Макси Лопес, сообщает Sky Sports. На данный момент команда выступает в Чемпионшипе.

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По информации издания, консорциум получил эксклюзивное право на покупку и уже подал заявку в Английскую футбольную лигу (EFL). Если проверка будет успешной, сделка будет заключена в течение трех недель. "Это большой проект. У команды огромный потенциал. Когда мы обсуждали проект с Полом, мы верили, что сможем проделать большую работу для города, команды и болельщиков", – отметил Лопес.

Напомним, Макси Лопес год назад завершил карьеру футболиста и занялся бизнесом. Он выступал за такие именитые клубы, как Ривер Плейт, Барселона и Милан, но больше всего запомнился из-за семейного скандала. На тот момент его жена Ванда Нара изменила Лопесу с другом семьи Мауро Икарди.

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