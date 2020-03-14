Бывший физиотерапевт Барселоны рискует надолго сесть за решетку по обвинению в сексуальном домогательстве

В Испании проходит суд над мужчиной, который несколько лет назад работал в структуре Барселоны.

Подозреваемому инкриминируют сексуальные домогательства к своей клиентке, инофрмуе El Periodico.

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Подсудимый работал физиотерапевтом Барселоны, принимая пациентов в тренировочных комплексах кталонського клуба. Обвинение утверждает, что в 2016 году мужчина позволил себе касаться интимных мест одной из клиенток, хотя массаж должен был проводиться в области шеи. Прокуратура требует для подсудимого семь лет тюремного заключения и выплаты 10 тысяч евро моральной компенсации жертве.

Источник добавляет, что Барселона прекратила сотрудничество с подозреваемым после первой же жалобы от его пациента.

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